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EN255 cortada nos dois sentidos perto de Vila Viçosa após despiste de camião

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 4min
Acidente
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Proteção Civil adianta que não há vítimas a registar

A circulação na Estrada Nacional (EN) 255 está interrompida nos dois sentidos em Pardais, no concelho de Vila Viçosa, no distrito de Évora, devido ao despiste de um camião, que não causou feridos, segundo fonte a proteção civil.

“O camião despistou-se ao quilómetro 11 da EN255 e incendiou-se. O acidente não causou vítimas, mas a estrada está cortada nos dois sentidos para trabalhos”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Central.

De acordo com a fonte, o alerta para o despiste foi dado às 06:17.

Às 07:30, estavam no local 27 operacionais, com o apoio de nove veículos.

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Temas: Acidente Despiste Trânsito EN255
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