Despiste de viatura ligeira em Águeda faz um morto e quatro feridos

30 dez 2025, 08:11

Desde sábado, seis pessoas morreram nas estradas portuguesas e 170 condutores foram detidos por excesso de álcool

O despiste de um veículo ligeiro fez esta terça-feira um morto e quatro feridos na estrada nacional 230, na Borralha (Bolfiar), perto de Águeda, distrito de Aveiro, de acordo com fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No local estavam pelas 08:00, 19 operacionais de várias valências, entre autoridades e equipas de socorro, apoiados por nove viaturas.

