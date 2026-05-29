Portuguesa morre em colisão frontal junto a Badajoz

Há 1h e 25min

O acidente ocorreu na estrada que liga Campo Maior a Badajoz. Um homem ficou gravemente ferido

Uma mulher portuguesa morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão frontal entre um automóvel e uma carrinha ocorrida na estrada que liga Campo Maior, no distrito de Portalegre, a Badajoz, em Espanha, informou fonte da Guardia Civil.

A fonte da Guardia Civil de Badajoz indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 07:00, ocorreu ao quilómetro 300 da estrada BA-020, entre Campo Maior e a cidade espanhola, a poucos quilómetros da fronteira com Portugal.

Segundo a mesma fonte, o sinistro provocou ferimentos graves a um homem, que foi transportado pelos bombeiros para o Hospital Universitário de Badajoz.

Já o corpo da mulher foi levado para as instalações do Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

A fonte não soube precisar a idade da vítima mortal, mas alguns órgãos de comunicação social indicaram que teria cerca de 60 anos.

As causas do acidente vão ser investigadas pela Equipa de Relatórios da Guardia Civil de Trânsito de Badajoz.