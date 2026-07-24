Jovem de 22 anos morre após colisão entre ligeiro e pesado no IC1. Trânsito está cortado nos dois sentidos

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 36min
Acidente
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Condutor do pesado de mercadorias apresenta ferimentos ligeiros

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros na colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias no IC1 na Mimosa, concelho de Santiago do Cacém, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“Há uma vitima mortal, um jovem de 22 anos [condutor do veículo ligeiro], e um ferido ligeiro, o condutor do pesado. O IC 1 [Itinerário Complementar 1] está cortado nos dois sentidos ao quilómetro 625 na Mimosa, na freguesia de Alvalade [distrito de Setúbal]”, adiantou a fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral.

De acordo com a mesma fonte, após a colisão, cujo alerta foi dado às 07:22, o veículo ligeiro incendiou-se.

Às 09:20 estavam no local 28 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

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Temas: Acidente Colisão IC1 Mimosa
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