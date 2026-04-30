Colisão entre ligeiro e motociclo faz um morto e um ferido em Torre de Moncorvo

Há 1h e 23min

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Douro, a outra vítima envolvida no acidente ainda está a ser avaliada pelas equipas de socorro

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na Estrada Nacional (EN102), no concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, provocou uma vítima mortal, disse à Lusa fonte oficial da GNR, esta quinta-feira.

“Trata-se de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na EN102, junto à Quinta da Terrinha”, avançou a mesma fonte.

Pelas 15:00, a Estrada Nacional EN 102 estava cortada ao trânsito no local devido ao acidente.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Douro, há uma outra vítima envolvida no acidente, que está a ser avaliada pelas equipas de socorro.

No local estão 27 operacionais apoiados por seis veículos e o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com base em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança.

O alerta foi dado às 14:07.