Colisão entre carro e motociclo provoca vítima mortal em Esposende

Agência Lusa , MM
3 jan, 15:25
Acidente

Alerta foi dado às 12:39 e foram assistidas outras duas pessoas no local

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo ao início da tarde deste sábado em Gandra, no concelho de Esposende, provocou uma vítima mortal, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 12:39 e foram assistidas outras duas pessoas no local, no distrito de Braga.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Esposende disse ainda à Lusa que a colisão teve lugar na Rua Ponte D. Luís Filipe e que a vítima mortal é um homem “com cerca de 35 anos”.

A tratar da ocorrência esteve também a GNR.

