Acidente ferroviário corta circulação na Linha do Vouga em Espinho

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Acidente envolveu um pesado de mercadorias, cujo condutor ficou com ferimentos ligeiros

A linha do Vouga está cortada na sequência de um abalroamento ferroviário, em Paramos, concelho de Espinho, que envolveu um pesado de mercadorias, revelou esta segunda-feira à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, o acidente ocorreu às 16:09, estando desde então cortada a circulação ferroviária.

Do acidente, revelou fonte do Bombeiros Voluntários Concelho de Espinho, resultaram ferimentos ligeiros no condutor do camião.