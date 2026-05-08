Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Homem morre em colisão entre ciclomotor e automóvel no concelho de Mértola

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 2min
GNR e INEM

Óbito foi declarado no local

Um homem de 71 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre o ciclomotor que conduzia e um automóvel, no concelho de Mértola, distrito de Beja, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente aconteceu na Estrada Municipal 1140, na zona da freguesia de São João dos Caldeireiros, tendo o alerta sido dado às 17:20.

O óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado no Algarve, que foi mobilizado para as operações de socorro.

Foram mobilizados para o local dez operacionais dos bombeiros de Mértola, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, e o helicóptero que não chegou a ser utilizado.

Temas: Acidente Ciclomotor Automóvel Mértola Morto
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Automóvel

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

Inédito: puxadores de portas popularizados pela Tesla proibidos na China

3 fev, 18:11

BEN, o e-car 100% português, já pode circular em toda a Europa

18 dez 2025, 20:35

São 600 cavalos e uma velocidade superior a 300 Km/hora. Precisamos de uma carta especial para supercarros? "Não." Mas "um curso" é recomendável

16 ago 2025, 17:00
Mais Automóvel

Na SELFIE

"Secret Story": concorrente carrega no botão dos segredos... e acerta em cheio!

Há 10 min

Concorrente do "Big Brother" recebe notícia da morte da cadela... e desaba em lágrimas!

Há 1h e 29min

Cláudia Vieira chora morte na família: "A ti, o meu maior obrigada"

Há 1h e 51min

"O meu filho está viciado em ecrãs. E agora?", por Vera de Melo

Há 2h e 17min

Cristina Ferreira mostra imagem inédita de João Monteiro e revela reação: "Não quero fotos"

Há 2h e 30min

Surpresa: Cristina Ferreira posa com João Monteiro... em fotografia tirada pelo filho!

Há 2h e 41min

Mais Lidas

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

Ontem às 14:25

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

Sequestro em banco na Alemanha termina com reféns ilesos e suspeito em fuga

Hoje às 11:16

Espanha confirma caso suspeito de hantavírus

Hoje às 13:57

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

Ontem às 13:26

Idade de reforma: Ventura quer um resgate à TAP de dois em dois anos. E quer os jovens a pagá-lo

Hoje às 14:30

Perseguição na A2 termina em despiste, apreensão de droga e um detido. Segundo suspeito em fuga

6 mai, 20:11

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

Ontem às 07:00

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Nesta "nova era" da guerra, o dia mais importante para Putin pode virar sinal de "fraqueza" da Rússia

Hoje às 07:00

Peregrino morre atropelado por comboio Alfa Pendular em Coimbra

Hoje às 15:41