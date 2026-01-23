Choque em cadeia faz cinco feridos ligeiros na A32 na Feira

Há 2h e 2min

Já a A24 está cortada entre Fortunho e Vila Pouca de Aguiar em Vila Real

Um choque em cadeia com cinco viaturas ligeiras na A32 em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, causou cinco feridos ligeiros, informou fonte da GNR e dos Bombeiros.

O alerta para a colisão rodoviária, ocorrida ao quilómetro 22 da A32, junto à saída de Canedo, foi dado cerca das 09:00.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Lourosa e de Arrifana, para além da GNR.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR disse que o trânsito está a circular de forma condicionada para limpeza de via.

A mesma fonte referiu ainda que esta manhã foram registados mais dois acidentes rodoviários na A32 aos quilómetros 7 e 21 apenas com danos e feridos leves.

A24 cortada entre Fortunho e Vila Pouca de Aguiar em Vila Real

A Autoestrada 24 (A24) encontra-se cortada ao trânsito entre os nós de Fortunho, Vila Real, e Vila Pouca de Aguiar, por causa da neve, mantendo-se, no distrito, também fechado o Itinerário Principal 4 (IP4) na serra do Marão.

A informação foi avançada à agência Lusa pelas 11:00 pela GNR de Vila Real que adiantou que a via foi cortada pelas 10:30 e que a alternativa ao troço cortado da A24 é a estrada Nacional 2 (EN2).

No distrito de Vila Real, que está sob aviso vermelho por causa da queda de neve, está também cortado ao trânsito o IP4, entre os nós da Campeã, concelho de Vila Real, e da Aboadela, concelho de Amarante, num área que corresponde à serra do Marão.

Segundo a GNR, a alternativa a este troço do IP4 é a Autoestrada 4 (A4), sendo que, na serra do Marão, a Estrada Nacional 15 (EN15) poderá também vir a ser fechada.

Também a estrada regional 311 em Salto, Montalegre, se encontrava cortada devido a um camião que se atravessou na via.

O distrito de Vila Real encontra-se em aviso vermelho por causa das previsões de queda de neve e, por precaução, as escolas e os transportes escolares foram suspensos hoje nos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Beja, Aveiro e Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho hoje e sábado por causa da agitação marítima forte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível entrou em vigor às 16:00 de quinta-feira e termina às 23:59 de sábado.