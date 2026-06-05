Acidente com camião do lixo em Lisboa provoca três feridos e corta trânsito

Há 2h e 44min

As circunstâncias que levaram ao capotamento do veículo estão a ser investigadas

Um camião de recolha de resíduos urbanos capotou na madrugada desta sexta-feira na Avenida Infante Dom Henrique, provocando três feridos.

Do acidente resultou um ferido grave e dois feridos ligeiros. As vítimas receberam assistência no local pelas equipas de emergência acionadas para a ocorrência.

Devido ao acidente e às operações de socorro, foi necessário proceder ao corte da circulação rodoviária em ambos os sentidos da Avenida Infante Dom Henrique, causando condicionamentos no trânsito naquela zona da cidade.

As circunstâncias que levaram ao capotamento do veículo estão a ser investigadas pelas autoridades.