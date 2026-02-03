Pelo menos 15 mortos após acidente com autocarro de peregrinos no Brasil

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 45min
Bandeira do Brasil (GettyImages)

Entre as vítimas mortais há três crianças

Pelo menos 15 pessoas morreram e várias ficaram feridas esta terça-feira quando um autocarro que transportava cerca de 60 peregrinos se despistou e capotou no estado nordestino brasileiro de Alagoas, segundo fontes oficiais.

“Recebi com profundo pesar a notícia de que 15 pessoas perderam a vida num grave acidente na AL-220, em São José da Tapera”, escreveu nas redes sociais o governador do estado, Paulo Dantas, referindo-se ao acidente que ocorreu por volta das 07:00 (10:00 em Lisboa).

As vítimas, ainda não identificadas, foram sete mulheres, cinco homens e três crianças.

O governo estadual não detalhou o número de feridos, mas indicou que vários passageiros foram transportados para hospitais em municípios vizinhos e que foi utilizado um helicóptero para transportar os casos mais graves.

O autocarro transportava peregrinos de algumas cidades de Alagoas, no nordeste brasileiro, que se tinham deslocado a Juazeiro do Norte, no vizinho estado do Ceará e um dos principais destinos religiosos do Brasil, que alberga uma gigantesca estátua de um sacerdote venerado conhecido como padre Cícero.

O governador de Alagoas declarou luto oficial de três dias pela tragédia e deslocou-se ao local do acidente para coordenar as operações de resgate.

Temas: Acidente Brasil Autocarro Peregrinos Mortos

Brasil

Pelo menos 15 mortos após acidente com autocarro de peregrinos no Brasil

Há 1h e 45min

FBI ajuda polícia brasileira a deter membro do Estado Islâmico que planeava atentado

29 jan, 16:46

Resgatados 2.772 trabalhadores em condições de escravatura no Brasil em 2025

29 jan, 06:36

UE e Brasil concluem passos para maior área de dados livres e seguros do mundo

27 jan, 12:24
Mais Brasil

Mais Lidas

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Ontem às 23:05

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

1 fev, 12:00

EUA chegam a um acordo com a Índia que pode acabar num grande golpe à máquina de fazer dinheiro de Putin

Ontem às 17:51

Depois da tempestade, os roubos. Como "índios e cowboys", estes vizinhos juntaram-se para proteger os geradores que dão energia à sua cidade

Hoje às 08:00

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro cai, indecisos sobem. Brancos e nulos disparam para quase 10%, o que pode beneficiar Ventura

Ontem às 20:38

Presidente da Proteção Civil diz que mecanismo europeu não serve "para pedir telhas nem lonas" e que "não se justifica" pedir ajuda à UE

Ontem às 16:19