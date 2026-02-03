Pelo menos 15 mortos após acidente com autocarro de peregrinos no Brasil

Há 1h e 45min

Entre as vítimas mortais há três crianças

Pelo menos 15 pessoas morreram e várias ficaram feridas esta terça-feira quando um autocarro que transportava cerca de 60 peregrinos se despistou e capotou no estado nordestino brasileiro de Alagoas, segundo fontes oficiais.

“Recebi com profundo pesar a notícia de que 15 pessoas perderam a vida num grave acidente na AL-220, em São José da Tapera”, escreveu nas redes sociais o governador do estado, Paulo Dantas, referindo-se ao acidente que ocorreu por volta das 07:00 (10:00 em Lisboa).

Recebi com profundo pesar a notícia de que 15 pessoas perderam a vida em um grave acidente na AL-220, em São José da Tapera.



Desde o 1º momento, determinei uma atuação integrada entre as equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e apoio aéreo +⤵️ — Paulo Dantas (@paulodantasal) February 3, 2026

As vítimas, ainda não identificadas, foram sete mulheres, cinco homens e três crianças.

O governo estadual não detalhou o número de feridos, mas indicou que vários passageiros foram transportados para hospitais em municípios vizinhos e que foi utilizado um helicóptero para transportar os casos mais graves.

O autocarro transportava peregrinos de algumas cidades de Alagoas, no nordeste brasileiro, que se tinham deslocado a Juazeiro do Norte, no vizinho estado do Ceará e um dos principais destinos religiosos do Brasil, que alberga uma gigantesca estátua de um sacerdote venerado conhecido como padre Cícero.

O governador de Alagoas declarou luto oficial de três dias pela tragédia e deslocou-se ao local do acidente para coordenar as operações de resgate.