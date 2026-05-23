Barco turístico com 12 pessoas a bordo virou esta tarde junto à Gruta de Benagil. Há dois feridos

Há 1h e 20min

A Gruta de Benagil é uma das zonas mais procuradas por turistas no Algarve, recebendo diariamente dezenas de embarcações de passeio

Um barco turístico com 12 pessoas a bordo virou esta tarde junto à Gruta de Benagil, no concelho de Lagoa, no Algarve, provocando pelo menos dois feridos.

Segundo fonte das operações de socorro, as vítimas estão a ser retiradas do local por uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e serão transportadas para Portimão, onde deverão receber assistência médica.

O alerta para o acidente marítimo foi dado durante a tarde, mobilizando meios de socorro marítimo e elementos das autoridades locais. Para já, não são conhecidas as causas do incidente nem a gravidade dos ferimentos das vítimas.

A Gruta de Benagil é uma das zonas mais procuradas por turistas no Algarve, recebendo diariamente dezenas de embarcações de passeio, sobretudo durante a época alta.

Segundo a Marinha, as vítimas estão todas a bordo do Salva vidas rumo para Portimão.Foi ainda ativado um centro de apoio na Marina de Portimão para primeiros socorros, em coordenação com a Proteção Civil e INEM.