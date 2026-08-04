A4 reaberta em Valongo após acidente com camião

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Colisão fez dois feridos

A autoestrada A4 que tinha fechado no sentido Campo-Valongo na sequência de um acidente com um camião foi reaberta na totalidade às 12:30, indicou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

À Lusa, fonte do comando indicou, cerca das 12:45, que o trânsito tinha sido reposto na totalidade.

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros causou hoje o fecho do troço no sentido Este/Oeste da A4, em Valongo, ao quilómetro 19.

A concessionária Brisa informou, em comunicado, que o trânsito estava a ser desviado para o nó de Campo, ao quilómetro 20.

O alerta foi dado às 09:10 e do acidente resultaram duas vítimas com ferimentos leves, indicou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

No local estiveram, além das forças de segurança e da concessionária, meios dos Bombeiros Voluntários de Baltar e de Valongo.