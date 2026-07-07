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"É preciso averiguar as condições do acidente", diz presidente da Câmara de Sintra

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 4min
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Marco Almeida lamentou a morte de duas mulheres no terminal rodoviário de Agualva-Cacém

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, lamentou esta terça-feira o registo de duas vítimas mortais no acidente ocorrido no terminal rodoviário de Agualva-Cacém, que fez também 20 feridos.

“Quero é lamentar a perda de duas vidas e um conjunto de feridos, deixar às famílias um voto de solidariedade da parte da Câmara Municipal de Sintra e dizer que podem contar com a Câmara nos dias agora que se seguem e que têm pela frente”, disse Marco Almeida aos jornalistas no local.

O autarca referiu que estava em reunião do executivo quando foi confrontado com “esta trágica notícia da perda de vidas”.

Visivelmente emocionado, o autarca quis deixar “uma palavra de profundo agradecimento” aos meios de socorro e segurança no local – a PSP, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e os bombeiros – e salientou que agora “é preciso averiguar as condições do acidente”, lembrando que neste momento não se está “em condições de o fazer”.

Essa averiguação, acrescentou, “competirá às forças de segurança, à PSP”.

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“Eu queria deixar ficar uma nota: quem perdeu a vida era gente de trabalho e isso custou muito”, disse o autarca, visivelmente transtornado.

O autarca adiantou que a Câmara “mobilizou todos os meios”, lembrando que foram os serviços camarários a ligar a ventilação do terminal, porque estava “desligado há vários anos”.

“É inaceitável, teve que ser uma equipa da Câmara a deslocar-se ao local para ligar a ventilação, porque estão muitos homens e muitas mulheres lá dentro a socorrer as vítimas e a prestar um socorro permanente. Não deixo de registar este facto, que é lamentável que este terminal tenha a ventilação desligada há algum tempo”, desabafou.

Entretanto, fonte camarária disse à Lusa que o Presidente da República, António José Seguro, telefonou a Marco Almeida para se inteirar do sucedido e lamentar as vítimas.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), gestora da marca Carris Metropolitana, também lamentou o acidente com um autocarro operado pela Viação Alvorada, referindo que “as causas serão determinadas pelas entidades responsáveis pela investigação”.

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“A Transportes Metropolitanos de Lisboa manifesta o seu mais profundo pesar pelo grave acidente ocorrido hoje com um autocarro sob a marca Carris Metropolitana, no terminal do Cacém. A prioridade absoluta neste momento é prestar todo o apoio às vítimas, aos seus familiares e às equipas envolvidas”, referiu a gestora do serviço rodoviário intermunicipal, em comunicado.

Indicando que divulgará informações quando houver dados confirmados, a TML indicou que “está em permanente articulação com o operador Viação Alvorada, os serviços de emergência e as autoridades competentes”, e que está a colaborar “para o apuramento das circunstâncias do acidente”.

O acidente ocorrido hoje de manhã na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, no distrito de Lisboa, consistiu num despiste e atropelamento, provocando a morte a duas mulheres (que foram colhidas pela viatura) e 20 feridos, segundo a PSP.

O acidente ocorreu na Rua Elias Garcia, no túnel de acesso à estação de comboios.

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Temas: Acidente Atropelamento Agualva-Cacém Marco Almeida INEM

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