"As causas serão determinadas pelas entidades responsáveis": gestora da Carris Metropolitana lamenta acidente com autocarro que matou duas pessoas

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O acidente ocorrido na Rua Elias Garcia provocou ainda 16 feridos

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), gestora da marca Carris Metropolitana, lamentou o acidente ocorrido esta terça-feira no concelho de Sintra com um autocarro operado pela Viação Alvorada, referindo que “as causas serão determinadas pelas entidades responsáveis pela investigação”.

“A Transportes Metropolitanos de Lisboa manifesta o seu mais profundo pesar pelo grave acidente ocorrido hoje com um autocarro sob a marca Carris Metropolitana, no terminal do Cacém. A prioridade absoluta neste momento é prestar todo o apoio às vítimas, aos seus familiares e às equipas envolvidas”, referiu a gestora do serviço rodoviário intermunicipal, em comunicado.

Indicando que divulgará informações quando houver dados confirmados, a TML indicou que “está em permanente articulação com o operador Viação Alvorada, os serviços de emergência e as autoridades competentes”, e que está a colaborar “para o apuramento das circunstâncias do acidente”.

O acidente ocorrido na manhã desta terça-feira na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, no distrito de Lisboa, consistiu num despiste e atropelamento, provocando a morte a duas mulheres (que foram colhidas pela viatura) e 20 feridos, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente ocorreu na Rua Elias Garcia, no túnel de acesso à estação de comboios.