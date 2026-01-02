Alemão de 28 anos morre atropelado na A7 em Guimarães após avaria no carro

Agência Lusa , PF
2 jan, 23:13
Acidente

Ao sair do carro a vítima acabou por ser colhida por outra viatura, referiu fonte do Comando Sub-regional do Ave

Um homem de 28 anos, de nacionalidade alemã, morreu esta sexta-feira depois de ter sido atropelado por uma viatura na Autoestrada 7 (A7) na zona de Guimarães, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil

A vítima teve uma avaria na viatura em que seguia e ao sair do carro acabou por ser colhido por outra viatura, referiu fonte do Comando Sub-regional do Ave.

O alerta para o acidente na A7, sentido Guimarães-Felgueiras, foi dado pelas 17:50 e a única vítima é o homem de 28 anos, acrescentou.

Fonte da GNR de Braga confirmou à Lusa a ocorrência e a nacionalidade da vítima.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Guimarães, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, uma equipa de psicólogos do INEM, da GNR e da concessionária da autoestrada, Ascendi.

