Colisão entre dois automóveis causa dois mortos em Loures

2 abr, 06:06

Acidente na Via de Cintura da AML Norte

Uma colisão entre dois automóveis causou esta quinta-feira dois mortos e obrigou ao corte parcial do trânsito na Via de Cintura da AML Norte, em Loures, disse à Lusa uma fonte da Proteção Civil.

Um porta-voz do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que o acidente envolveu um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias.

A Proteção Civil recebeu um alerta às 04:59 sobre a colisão, que, além das duas vítimas mortais, causou ainda três feridos leves, referiu a mesma fonte.

O acidente obrigou ao corte do trânsito na Via de Cintura da AML Norte, no sentido CREL-Loures.