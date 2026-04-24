Mulher de 35 anos morre em colisão rodoviária na A2 em Almodôvar

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Há também a registar um ferido grave, um homem de 47 anos

Uma mulher de 35 anos é a vítima mortal da colisão entre dois automóveis ocorrida esta sexta-feira na autoestrada 2 (A2), na zona de Almodôvar, distrito de Beja, e o trânsito já foi restabelecido parcialmente, disse fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que foi mobilizado para as operações de socorro.

Segundo a mesma fonte, o ferido grave é um homem, de 47 anos, transportado para o hospital de Faro.

O trânsito já foi restabelecido parcialmente, no sentido norte-sul, às 22:00, adiantou.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 19:13, ocorreu ao quilómetro 209 da A2, no sentido sul-norte.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que a A2 foi cortada ao trânsito, por volta das 20:00, entre os nós de São Bartolomeu de Messines e Almodôvar para o helicóptero do INEM aterrar no local.

As operações de socorro mobilizaram um total de 21 operacionais dos Bombeiros de São Bartolomeu de Messines, INEM, concessionária, GNR e Cruz Vermelha Portuguesa, apoiados por nove veículos e um helicóptero.

Entre as viaturas mobilizadas, está a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.