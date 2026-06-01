A25 totalmente cortada em Albergaria-a-Velha após choque frontal. Helicóptero do INEM acionado

Há 1h e 6min

Há vítimas encarceradas e os bombeiros estão a tentar lidar com a situação

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras obrigou esta segunda-feira ao corte da autoestrada A25 no sentido oeste-este, na zona de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, informaram a GNR e a Proteção Civil, tendo sido acionado um helicóptero do INEM para o socorro das vítimas.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, o alerta para o acidente foi dado cerca das 13:12.

Pelas 13:50, a mesma fonte indicou que estavam duas vítimas encarceradas e que os bombeiros ainda permaneciam no local.

Fonte da GNR disse à Lusa que o trânsito está cortado ao quilómetro 28 da A25, no sentido Aveiro-Espanha, devendo os condutores sair no nó de Sobreiro para a A1.