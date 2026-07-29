Despiste de automóvel em Évora faz sete feridos

Há 1h e 1min

Vítimas foram todas transportadas para o hospital de Évora

Sete pessoas ficaram esta quarta-feira feridas, duas delas com gravidade, na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Nacional 18, perto de Évora, junto ao acesso à Autoestrada 6 (A6), disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 21:18.

Os sete feridos foram transportados para o hospital de Évora, adiantou.

Foram mobilizados para o local 43 operacionais dos bombeiros de Évora, Estremoz e Borba, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por 17 veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz, segundo o comando sub-regional.