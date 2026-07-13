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Acidente de moto-quatro faz dois mortos em Castro Daire. Criança de oito anos foi de helicóptero para o hospital com ferimentos graves

Agência Lusa
Há 1h e 25min
Helicóptero do INEM (DR)
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Despiste ocorreu em Castro Daire pouco antes das 20:00 desta segunda-feira

Uma mulher, de 47 anos, e um homem, de 48 anos, morreram esta segunda-feira na sequência de um despiste de uma moto-quatro em Castro Daire (Viseu), que causou ainda ferimentos graves numa criança de oito anos, adiantou fonte da GNR.

O alerta foi dado pelas 19:56 para um despiste de uma moto-quatro em Gosende, concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu.

Fonte da GNR de Viseu indicou à Lusa que o acidente resultou em duas vítimas mortais, uma mulher de 47 anos e um homem de 48 anos.

O despiste provocou ainda ferimentos graves numa criança de oito anos, que foi assistida no local e helitransportada para o Hospital de Coimbra.

As causas do acidente estão a ser investigadas, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Castro Daire, do INEM e da GNR, num total de 29 operacionais apoiados por nove viaturas e o helicóptero do INEM.

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Temas: Acidente Acidente Rodoviário Moto-quatro Acidente moto-quatro Castro daire
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