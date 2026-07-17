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Colisão entre um camião, carrinha e trator faz um morto e dois feridos na A6 em Montemor-o-Novo

Agência Lusa , NM
Há 1h e 44min
Acidente no IP6
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Vítima mortal era o condutor da carrinha envolvida no acidente

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos numa colisão entre um camião, uma carrinha e um trator, ocorrida esta sexta-feira na A6, perto de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, que está cortada parcialmente ao trânsito, informou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 12:35, ocorreu ao quilómetro 27,5 da Autoestrada 6 (A6), no sentido Elvas - Marateca.

Contactada pela Lusa, uma fonte da GNR referiu que as três vítimas do acidente são homens, cujas idades, para já, não soube precisar, salientando que o morto era o condutor da carrinha envolvida no acidente.

Já o condutor do camião ficou em estado grave e o do trator sofreu ferimentos ligeiros, adiantou.

A fonte da GNR explicou que o trator envolvido na colisão fazia a limpeza da berma da A6 quando ocorreu o acidente.

O acidente, segundo a mesma fonte, obrigou ao corte do trânsito, situação que se mantinha às 14:15.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, os feridos foram transportados pelos bombeiros para as urgências do hospital de Évora.

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O óbito de uma das vítimas foi declarado no local, acrescentou.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Montemor-o-Novo e Vendas Novas, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 28 operacionais, apoiados por 12 veículos e um helicóptero.

Entre os veículos mobilizados, está uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

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Temas: Acidente A6 Colisão
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