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Despiste de automóvel faz um morto e um ferido grave em Palmela

Agência Lusa , PP
Há 1h e 50min
Acidente
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O acidente, para o qual foi dado alerta às 20:39 de sábado, ocorreu ao quilómetro 15 da A12, na zona do Pinhal Novo

Um homem morreu e um outro ficou ferido com gravidade no despiste de um automóvel ocorrido, no sábado à noite, na Autoestrada 12 (A12), no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, informou hoje a Proteção Civil.

Uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 20:39 de sábado, ocorreu ao quilómetro 15 da A12, na zona do Pinhal Novo.

Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local do acidente pelo médico de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Já o homem que sofreu ferimentos graves foi transportado pelos bombeiros para as urgências do hospital de Setúbal, adiantou.

Contactada pela Lusa, uma fonte da Unidade Nacional de Trânsito da GNR referiu que a vítima mortal do acidente é um homem de 30 anos.

As operações de socorro envolveram um total de 16 operacionais dos Bombeiros do Pinhal Novo, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e concessionária, apoiados por sete veículos, incluindo uma VMER.

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Temas: Acidente A12 Morto Ferido Palmela
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