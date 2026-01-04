Trânsito reaberto na A1 na zona de Santarém após despiste que faz um ferido grave

4 jan, 17:07
Helicóptero recolhe ferido em acidente na A1 (DR)

Helicóptero do INEM transporta ferido para o hospital

O despiste de um veículo ligeiro na A1, na zona de Santarém, provocou um ferido grave e obrigou ao corte temporário do trânsito no sentido norte-sul. A circulação foi entretanto reaberta.

O alerta foi dado eplas 16:01 para o acidente ocorrido ao quilómetor 72 da auto-estrada do Norte.

De acordo com o Comando Distriall de Operações (CDOS) de Santarém, o ferido era o único ocupante do veículo e vai ser transportado no helicóptero do INEM para um hospital.

No local estão, além do helicóptero, 17 operacionais e seis veículos dos bombeiros de Ternes e de Alcanena, da Brisa, da GNR e do INEM.

