Trânsito reaberto na A1 na zona de Santarém após despiste que faz um ferido grave

Helicóptero do INEM transporta ferido para o hospital
O despiste de um veículo ligeiro na A1, na zona de Santarém, provocou um ferido grave e obrigou ao corte temporário do trânsito no sentido norte-sul. A circulação foi entretanto reaberta.
O alerta foi dado eplas 16:01 para o acidente ocorrido ao quilómetor 72 da auto-estrada do Norte.
De acordo com o Comando Distriall de Operações (CDOS) de Santarém, o ferido era o único ocupante do veículo e vai ser transportado no helicóptero do INEM para um hospital.
No local estão, além do helicóptero, 17 operacionais e seis veículos dos bombeiros de Ternes e de Alcanena, da Brisa, da GNR e do INEM.