Colisão entre sete veículos na A1 faz um morto

27 dez 2025, 21:45

Acidente na região de Alcanena ocorreu pelas 20:11 horas

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu sete automóveis na A1 em Alcanena, onde a circulação se encontra interrompida no sentido norte-sul.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da colisão entre sete veículos ligeiros resultou uma vítima mortal e sete feridos considerados ligeiros, entretanto encaminhados para o hospital.

O acidente ocorreu pelas 20:11 ao quilómetro 104 da A1 e obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul, mantendo-se ainda interrompida.