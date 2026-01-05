Acidente na A1 entre Aveiro Sul e Mealhada provoca fila de 16 quilómetros

Agência Lusa , TFR
5 jan, 15:02
Acidente

Alerta foi dado às 13:34

A autoestrada do Norte (A1) entre Aveiro Sul e Mealhada, no sentido norte-sul, está cortada ao trânsito devido a um acidente entre dois pesados ao quilómetro 210, que, às 14:40, provocava uma fila de 16 quilómetros, apurou a Lusa e confirmou a CNN Portugal.

Segundo fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Santa Maria da Feira, tratou-se de uma colisão entre dois camiões, antes das 14:00, que não causou feridos.

A CNN apurou, junto da Brisa que todas as vias estão cortadas.

De acordo com a mesma fonte, a alternativa para quem circula do norte para sul é sair para a A25 na zona de Aveiro e tomar a direção da A17, entrando na A1 depois da Mealhada.

Temas: Acidente A1 Aveiro Sul mealhada

País

Incêndio urbano em Esposende provocou dois feridos

Há 27 min

Tratar a obesidade custa "300 e tal euros por mês", é "imenso": "Estamos a lutar para que o Estado comparticipe"

Há 2h e 22min

Bombeiros mais próximos do socorro do homem que morreu no Seixal só receberam chamada do INEM duas horas depois da emergência

Ontem às 18:37

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27