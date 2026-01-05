Acidente na A1 entre Aveiro Sul e Mealhada provoca fila de 16 quilómetros

5 jan, 15:02

Alerta foi dado às 13:34

A autoestrada do Norte (A1) entre Aveiro Sul e Mealhada, no sentido norte-sul, está cortada ao trânsito devido a um acidente entre dois pesados ao quilómetro 210, que, às 14:40, provocava uma fila de 16 quilómetros, apurou a Lusa e confirmou a CNN Portugal.

Segundo fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Santa Maria da Feira, tratou-se de uma colisão entre dois camiões, antes das 14:00, que não causou feridos.

A CNN apurou, junto da Brisa que todas as vias estão cortadas.

De acordo com a mesma fonte, a alternativa para quem circula do norte para sul é sair para a A25 na zona de Aveiro e tomar a direção da A17, entrando na A1 depois da Mealhada.