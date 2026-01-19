Dois portugueses no acidente que fez 39 mortos em Espanha: um está "bem e em casa", outro não se sabe

Agência Lusa , AG
Há 1h e 30min

Descarrilamento provocou mais de 100 feridos, muitos deles ainda hospitalizados

Pelo menos dois cidadãos portugueses estavam no acidente que envolveu o descarrilamento de dois comboios no sul de Espanha e matou, até ao momento, 39 pessoas, anunciou esta segunda-feira fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), os dois cidadãos tratam-se de uma portuguesa que "já se encontra bem e em casa" e de um "outro caso, que foi sinalizado pelas autoridades espanholas", mas de que não se sabem ainda detalhes relativamente ao estado de saúde.

O acidente ocorreu por volta das 19:45 de domingo (18:45 em Lisboa), no município de Adamuz e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha saído de Málaga e tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, desde Madrid para Huelva, perto da fronteira com Portugal, no Algarve).

Os três últimos vagões do comboio Iryo descarrilaram e invadiram outra via onde circulava o comboio da Renfe, num local conhecido como o apeadeiro de Adamuz, onde existe uma "subestação" de manutenção da linha e onde há um ponto de mudança de agulhas.

O comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18:40 de domingo com destino a Puerta de Atocha (Madrid) com perto de 70 pessoas a bordo, descarrilou e três vagões invadiram a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

Os vagões do comboio da Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro de cerca de quatro metros.

O governo espanhol decretou três dias de luto nacional, de terça-feira a quinta-feira, anunciou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

O líder do Governo, que falava na localidade onde ocorreu o acidente (Adamuz, em Córdova, na Andaluzia), prometeu também tornar públicas, "com transparência e claridade", as conclusões da investigação do acidente, que qualificou como "uma tragédia" que deixa "dor em toda a Espanha".

O acidente fez também mais de 100 feridos, 48 dos quais permanecem hospitalizados, avançou o presidente do governo regional da Andaluzia, Juanma Moreno, em declarações em Adamuz, ao lado de Sánchez.

Também hoje o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, manifestou ao seu homólogo espanhol a solidariedade de Portugal e disponibilizou o apoio "para o que for necessário".

O ministro das Infraestruturas de Portugal, Miguel Pinto Luz, tinha igualmente manifestado solidariedade para com Espanha, sublinhando disponibilidade das entidades portuguesas para prestar apoio, no âmbito da cooperação institucional e técnica entre os dois países.

Temas: Acidente Espanha Córdoba Espanha Comboios Adamuz

Europa

Trump tem tarifas, a Europa tem uma "bazuca comercial". Este impasse na Gronelândia pode ficar feio. E depressa

Há 50 min

Croácia ganha corrida no BCE. Centeno ainda aguentou duas voltas

Há 1h e 15min

Dois portugueses no acidente que fez 39 mortos em Espanha: um está "bem e em casa", outro não se sabe

Há 1h e 30min

Uma Europa estupefacta assiste à investida de Trump sobre a Gronelândia, limitando-se a dizer que é "errado" e "inaceitável"

Há 1h e 50min
Mais Europa

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Hoje às 02:52

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Hoje às 10:33

André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Ontem às 22:15

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27

Resultados Presidenciais 2021

17 jan, 17:01

O "enigmático" gato-dourado africano é tão raro que ninguém sabe quantos existem

Ontem às 12:00