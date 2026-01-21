Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

Há 2h e 4min

Visita à capital espanhola fazia parte de um presente do Dia de Reis

Um autêntico “milagre”. É assim que o autarca de Aljaraque descreve uma das histórias mais impactantes do trágico acidente que matou 42 pessoas em Espanha, depois de um comboio de alta velocidade ter descarrilado e de outro lhe ter embatido segundos a seguir.

Uma criança de apenas seis anos foi encontrada sozinha a andar ao lado da linha durante a noite, no meio de toda a confusão provocada pelo grave acidente.

Sem ferimentos graves, a menina conseguiu sair do comboio onde seguia com os pais, o irmão e o primo, todos mortos no acidente ocorrido ao largo de Córdoba.

Sabe-se agora que a família estava toda junta a regressar a casa, em Aljaraque, depois de terem ido ver o musical do Rei Leão a Madrid.

Apenas com uma ferida na cabeça, a menina, que não foi identificada, acabou por ser a única a sobreviver, de acordo com a imprensa espanhola.

A viagem até à capital espanhola fazia parte de um presente dado durante a Epifania do Senhor, que se celebra no Dia de Reis, a data em que os presentes de Natal são tradicionalmente dados em Espanha.

De acordo com o Canal Sur, a família aproveitou a estadia em Madrid para também visitar o Santiago Bernabéu, o mítico estádio do Real Madrid.

“A cidade está desfeita em luto”, admitiu Adrian Cano, que descreveu o salvamento desta criança como um autêntico “milagre”.

A menina acabou por ser encontrada por um agente da polícia, que a entregou à avó, que vive em Córdoba.