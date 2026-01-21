Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

António Guimarães
Há 2h e 4min
Acidente em Espanha (EPA)

Visita à capital espanhola fazia parte de um presente do Dia de Reis

Um autêntico “milagre”. É assim que o autarca de Aljaraque descreve uma das histórias mais impactantes do trágico acidente que matou 42 pessoas em Espanha, depois de um comboio de alta velocidade ter descarrilado e de outro lhe ter embatido segundos a seguir.

Uma criança de apenas seis anos foi encontrada sozinha a andar ao lado da linha durante a noite, no meio de toda a confusão provocada pelo grave acidente.

Sem ferimentos graves, a menina conseguiu sair do comboio onde seguia com os pais, o irmão e o primo, todos mortos no acidente ocorrido ao largo de Córdoba.

Sabe-se agora que a família estava toda junta a regressar a casa, em Aljaraque, depois de terem ido ver o musical do Rei Leão a Madrid.

Apenas com uma ferida na cabeça, a menina, que não foi identificada, acabou por ser a única a sobreviver, de acordo com a imprensa espanhola.

A viagem até à capital espanhola fazia parte de um presente dado durante a Epifania do Senhor, que se celebra no Dia de Reis, a data em que os presentes de Natal são tradicionalmente dados em Espanha.

De acordo com o Canal Sur, a família aproveitou a estadia em Madrid para também visitar o Santiago Bernabéu, o mítico estádio do Real Madrid.

“A cidade está desfeita em luto”, admitiu Adrian Cano, que descreveu o salvamento desta criança como um autêntico “milagre”.

A menina acabou por ser encontrada por um agente da polícia, que a entregou à avó, que vive em Córdoba.

Temas: Acidente de comboio Córdoba Madrid

Europa

03:47

O momento em que Donald Trump chega à Europa

Há 13 min
11:50

Marcelo assinala os 40 anos da adesão de Portugal à CEE com discurso no Parlamento Europeu

Há 15 min

Limitar acesso às bases militares? Sair do Campeonato do Mundo? Europa espera por Trump com algumas propostas radicais em carteira

Há 1h e 10min

Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

Há 2h e 4min
Mais Europa

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

19 jan, 10:33

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Ontem às 22:22

Um morto e 37 feridos em acidente ferroviário em Barcelona após queda de muro de contenção. Um segundo comboio descarrilou na Catalunha

Ontem às 21:36

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Ontem às 08:37

Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

Ontem às 18:59

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Hoje às 07:59

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

Ontem às 13:22

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Ontem às 12:51

"Ejeção de Massa Coronal": a Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética e viu-se em Portugal

Ontem às 17:45

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Hoje às 07:00

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

19 jan, 11:25