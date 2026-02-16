Avião da TAP esteve "a segundos" de ter um acidente a alta velocidade em pleno voo

Há 1h e 3min

Companhia aérea está a investigar internamente o que se passou durante a ligação entre Lisboa e Praga

Um avião da TAP esteve a segundos de ter um acidente no dia 17 de janeiro quando estava a preparar-se para fazer a abordagem ao aeroporto de Praga, capital da Chéquia.

A companhia aérea portuguesa confirmou à CNN Portugal que está a “investigar internamente” o que se terá passado com o Airbus A320neo, que “esteve a segundos de se despenhar” na capital checa, de acordo com a Radio Prague International.

"A TAP está a investigar internamente a situação e a colaborar inteiramente com a investigação das autoridades competentes da República Checa", disse à CNN Portugal fonte oficial da companhia aérea portuguesa.

Segundo a Radio Prague International, o Airbus A320neo da TAP "esteve a segundos de se despenhar a 60 quilómetros de Praga", num incidente que as autoridades aéreas locais consideram “um dos mais graves registados no aeroporto de Praga nas últimas décadas”, ainda segundo aquela mesma fonte.

O voo em casa, o TP1240, tinha partido de Lisboa com destino a Praga, e ficou a menos de 300 metros do solo a alta velocidade perto de Krivoklát. Segundo a rádio checa, conseguiu “evitar o acidente graças a uma manobra de subida de última hora executada pela tripulação”.

O incidente em causa registou-se na manhã de 17 de janeiro em condições meteorológicas “muito adversas”, com elevados níveis de nevoeiro e uma baixa velocidade.

Segundo o Kiosque da Aviação, um portal especializado em notícias sobre o setor, o avião estava “em fase de aproximação à pista 06 do Aeroporto Václav Havel quando a aeronave desceu abaixo da altitude mínima publicada para o procedimento”.

Ainda de acordo com aquela publicação, o A320neos estava “autorizado a manter 4.000 pés, mas acabou por atingir cerca de 2.600 pés acima do nível médio do mar, valor inferior ao mínimo de segurança definido para aquela fase da aproximação".

Os controladores aéreos da Chéquia emitiram então dois alertas à tripulação por detetarem uma descida indevida, o que motivou a ativação do sistema de aviso de proximidade ao solo (TAWS), “levando os pilotos a iniciar uma subida imediata para recuperar a altitude segura”.

"Após estabilizar a aeronave, a tripulação efetuou uma nova aproximação, desta vez dentro dos parâmetros estabelecidos, culminando numa aterragem sem incidentes cerca de 11 minutos depois", refere ainda o Kiosque da Aviação, acrescentando que não houve feridos nem danos na aeronave.

De acordo com a Radio Prague International, o incidente foi registado como um caso de CFIT (Controlled Flight Into Terrain), em que a aeronave se aproxima do solo sem que a tripulação esteja ciente do perigo, normalmente devido a erros na configuração dos sistemas de voo.

Entretanto, decorre uma investigação oficial do Instituto de Investigação de Acidentes Aéreos, que criou uma comissão para determinar se o desvio resultou de fatores operacionais, humanos ou técnicos.