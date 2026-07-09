Autocarro com crianças envolvido em acidente na A10. Há três feridos

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EM ATUALIZAÇÃO

Uma colisão entre um autocarro que transportava crianças e um veículo ligeiro ocorreu esta quinta-feira na saída da A10 para a A9, mobilizando vários meios de emergência.

De acordo com informação recolhida pela CNN Portugal junto de fonte da proteção civil, o autocarro transportava 56 ocupantes. O número de feridos está ainda a ser avaliado.

A primeira avaliação realizada pelo técnico de emergência pré-hospitalar (TEPH) da primeira ambulância a chegar ao local aponta, para já, para três feridos confirmados.

As circunstâncias do acidente continuam por apurar e o número de vítimas poderá ainda sofrer alterações à medida que decorrem as operações de socorro.