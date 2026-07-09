MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Autocarro com crianças envolvido em acidente na A10. Há três feridos

CNN Portugal , MCC
Há 26 min
CNN ALERTA
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

EM ATUALIZAÇÃO

Uma colisão entre um autocarro que transportava crianças e um veículo ligeiro ocorreu esta quinta-feira na saída da A10 para a A9, mobilizando vários meios de emergência.

De acordo com informação recolhida pela CNN Portugal junto de fonte da proteção civil, o autocarro transportava 56 ocupantes. O número de feridos está ainda a ser avaliado.

A primeira avaliação realizada pelo técnico de emergência pré-hospitalar (TEPH) da primeira ambulância a chegar ao local aponta, para já, para três feridos confirmados.

As circunstâncias do acidente continuam por apurar e o número de vítimas poderá ainda sofrer alterações à medida que decorrem as operações de socorro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Acidente autocarro Autocarro crianças Acidente A10
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Governo anuncia que 73% dos exames nacionais distribuídos estão corrigidos

Há 12 min

Homens condenados por furtar cobre de obras de modernização numa estação em Aveiro

Há 12 min

Autocarro com crianças envolvido em acidente na A10. Há três feridos

Há 26 min
07:55

Autarca de Almada garante que aumento do consumo de água foi "muitíssimo substancial e imprevisível"

Há 31 min
Mais País

Mais Lidas

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Ontem às 10:54

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Hoje às 07:04

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

Ontem às 17:53

Proibido encher piscinas, lavar carros ou usar chuveiros de praia: um dos maiores concelhos do país está em alerta porque não tem água

Ontem às 19:05

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Ontem às 14:23

Rússia está a perder os seus "olhos no céu": Ucrânia tem uma nova tática para abrir caminho aos seus mísseis

Ontem às 13:29

"Trump não esquece" e "cobra sempre". EUA acabam de dar uma "oferta cruel" à Ucrânia

Hoje às 07:00

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

7 jul, 13:22

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

7 jul, 15:51

Morreu Bonnie Tyler. Cantora estava hospitalizada em Portugal

Hoje às 10:09

Encontrados destroços do Boeing 737 que desapareceu misteriosamente a caminho de Karachi

Ontem às 18:07

Super El Niño ameaça o planeta: cientistas estão a estudar uma solução controversa para travar os seus efeitos

Hoje às 06:46