Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

IGAS abre inquérito a caso de acesso indevido a dados clínicos do SNS

Catarina Guerreiro , com Lusa
Há 44 min
Linha Saúde 24, agora SNS 24
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Caso surgiu após denúncias de utentes nas redes sociais

A Inspecção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu esta terça-feira um inquérito "para investigar o acesso a dados clínicos de utentes Serviço Nacional de Saúde".

À CNN Portugal, fonte oficial da IGAS adiantou que o organismo recebeu várias participações sobre a situação. Em causa está o acesso indevido a dados clínicos de 100 mil utentes, grande parte deles crianças, através da utilização de credenciais de um médico não especialista que trabalhou em Miranda do Corvo e que agora está na Unidade Local de Saúde do Alto Minho.

O caso surgiu após denúncias e relatos de utentes nas redes sociais sobre notificações de acesso aos seus processos através do SNS 24, o que levou à apresentação de queixas junto de várias entidades de saúde.

O pai de uma criança de quatro anos contou à agência Lusa que teve conhecimento de que tiveram acesso ao registo do filho na sequência de várias mensagens trocadas no grupo de pais no Whatsapp, acrescentando que “os acessos são às centenas na zona norte e centro do país”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o relato de vários pais do colégio da região Norte, o acesso aos processos decorreu durante a madrugada e manhã de sexta-feira e terá, pelo menos num caso, abrangido os registos do agregado familiar.

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, disse esta sexta-feira à Lusa que recebeu dezenas de queixas relativas a uma alegada consulta indevida de processos clínicos de crianças por parte de um médico da ULS Alto Minho, num caso que aponta para uma possível falha de cibersegurança no SNS.

A Ordem dos Médicos enviou ofícios ao Ministério Público, aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e à ULS do Alto Minho, e que a situação está a ser acompanhada pelas entidades competentes.

Contactados pela agência Lusa, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) afirmaram que não comentam casos concretos relacionados com matérias de segurança ou cibersegurança, mas asseguram que todas as comunicações sobre estes possíveis incidentes são analisadas.

Na resposta escrita, os SPMS asseguram ainda que estão “em permanente articulação com as autoridades competentes” neste tipo de situações e “sempre que há indícios de factos ilícitos, estes seguem os trâmites instituídos”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Acesso indevido Ciberataque IGAS Saúde

Relacionados

Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país

PJ abre inquérito ao caso dos dados de crianças acedidos indevidamente no SNS
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

IGAS abre inquérito a caso de acesso indevido a dados clínicos do SNS

Há 44 min

Médicos britânicos avisam que o uso das redes sociais é tão prejudicial como o tabaco

Hoje às 13:18
05:35

O seu filho faz chichi na cama? Saiba quando deve preocupar-se

Hoje às 11:03

Exclusivo: EUA proibiram autoridades de saúde de partilharem dados com a OMS

Ontem às 18:04
Mais Saúde

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Ontem às 20:18

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Hoje às 07:00

Nome de código "Skythen": como a Rússia se prepara para colocar mísseis nucleares no fundo do mar

Ontem às 13:54

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus de sol à sua frente, avisa APA

Ontem às 14:31

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

24 mai, 18:00

Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Hoje às 06:14

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Ontem às 14:31

Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas

Hoje às 10:15

Mais de dois dias de alerta: vem aí muito calor e há aviso amarelo para sete distritos

Ontem às 22:32