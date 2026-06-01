Candidaturas ao ensino superior arrancam a 20 de julho

Há 3h e 36min

As instituições de ensino superior públicas disponibilizaram, para o próximo ano letivo, 78.283 vagas, mais 1.465 do que no corrente

O prazo para as candidaturas à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancam a 20 de julho, uma semana depois de conhecidos os resultados dos exames nacionais do secundário.

O calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) foi publicado esta segunda-feira em Diário da República e fixa 20 de julho como o primeiro dia para a apresentação das candidaturas.

A 1.ª fase do concurso, com 56.790 vagas, vai decorrer entre os dias 20 de julho e 6 de agosto e os resultados serão divulgados a 23 de agosto.

Para os candidatos ao contingente prioritário para emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes, e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros o prazo é mais curto, terminando a 27 de julho.

Os finalistas do ensino secundário que queiram inscrever-se no superior vão poder fazê-lo uma semana depois de conhecer as notas dos exames nacionais realizados na 1.ª fase, cujas pautas serão afixadas a 14 de julho.

Os candidatos colocados terão depois quatro dias para realizar a matrícula, entre 24 e 27 de agosto. No primeiro dia do prazo arrancam também as candidaturas à 2.ª fase do CNAES, que decorrem até 2 de setembro.

Os resultados da 2.ª fase serão divulgados a 13 de setembro, seguindo-se depois uma 3.ª e última fase entre 22 e 24 de setembro.

As instituições de ensino superior públicas disponibilizaram, para o próximo ano letivo, 78.283 vagas, mais 1.465 do que no corrente.

Para o Regime Geral de Acesso estão reservadas 56.790 vagas, a que se somam 21.493 através disponibilizados para os Regimes e Concursos Especiais.