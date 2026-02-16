Produção automóvel em Portugal cai 7,8%

Agência Lusa , CM
Há 1h e 29min
Autoeuropa (Getty Images)

ACAP sublinha que cerca de 96% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo

A produção automóvel em Portugal desceu 7,8% em janeiro, face ao mesmo mês de 2025, para 21.746 veículos, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Do total de automóveis produzidos no primeiro mês deste ano, 15.649 são ligeiros de passageiros (menos 10,9% face a janeiro de 2025), 5.907 são ligeiros de mercadorias (mais 5,2%) e 190 são veículos pesados (-51,8%).

A ACAP assinalou que os dados reforçam “a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 95,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”.

De acordo com a associação, a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, com 88,2%, destacando-se Alemanha, (19,9%), França (17,1%), Itália (16,0%) e Espanha (10,1%).

O mercado americano, com o Chile à cabeça (quota de 5,0%), encontra-se em segundo lugar, totalizando 5,1%.

Já o continente africano é a terceira região com maior peso nas exportações, tendo recebido 2,7% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal em janeiro.

Em relação à montagem de pesados, em janeiro foram montados 14 veículos pesados – todos eles de passageiros –, o equivalente a um aumento de 75,0% em termos homólogos.

A ACAP assinala que em janeiro foram exportados todos estes pesados montados em Portugal, tendo metade seguido para a Alemanha e a outra metade para o Reino Unido.

Temas: ACAP Exportações Produção automóvel Exportação de carros Carros fabricados Portugal

Economia

Produção automóvel em Portugal cai 7,8%

Há 1h e 29min
01:38

Estragos provocados pelas tempestades vão pesar na carteira mas "não vai haver falta de produto"

14 fev, 21:17
03:28

"Há um conjunto de prejuízos de centenas de milhares de euros que as pessoas vão ter de suportar e que são da responsabilidade do Estado"

14 fev, 18:36
01:53

"Muitas das empresas já estão operacionais mas não há transportes, a cadeia logística não chega às empresas, não se consegue fazer produção"

14 fev, 18:27
Mais Economia

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

Há 3h e 44min

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Hoje às 07:00

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00