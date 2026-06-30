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Baby-sitter de 19 anos detido em Portimão por suspeitas de abusar sexualmente de duas crianças

Magda Magalhães
Há 37 min
Polícia Judiciária
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A investigação foi desencadeada após a denúncia apresentada por um dos progenitores

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de 20 crimes de abuso sexual de crianças, enquanto exercia as funções de baby-sitter, em Portimão.

Através de comunicado, as autoridades apontam que as vítimas são duas crianças de sete e oito anos e que os abusos terão ocorrido entre maio e 24 de junho, quando os pais dos menores se ausentavam.

O suspeito desempenhava "funções de baby-sitter, a tempo inteiro, em regime de coabitação com as vítimas", refere a polícia, acrescentando que os abusos ocorriam no quarto das crianças e eram gravados com o telemóvel do jovem.

Para garantir o silêncio das crianças, o suspeito "dava-lhes doces e deixava-os jogar videojogos além do tempo estabelecido pelos pais".

A investigação foi desencadeada após a denúncia apresentada por um dos progenitores.

De acordo com a PJ, as diligências realizadas permitiram recolher elementos de prova que culminaram na detenção do suspeito, com o apoio da GNR.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Portimão.

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Temas: Abuso sexual Portimão Baby-sitter Gravação abusos GNR
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