Treinador detido por suspeitas de abuso sexual de criança de 12 anos. PJ acredita que há mais vítimas

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Segundo a investigação, o homem recorria à "partilha eletrónica de imagens e vídeos" seus "em atos sexuais", "tendo sido possível identificar outras vítimas"

Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Vila Real de Santo António, por suspeitas da "prática de crimes de abuso sexual de crianças sobre uma criança de 12 anos".

Em comunicado, a PJ explica que os factos terão ocorrido "em contexto de educação desportiva, orientada pelo suspeito", que se terá aproveitado da relação de autoridade e confiança que mantinha com a vítima.

Segundo a investigação, o homem recorria à "partilha eletrónica de imagens e vídeos" seus "em atos sexuais", "tendo sido possível identificar outras vítimas".

A investigação permitiu à PJ reunir elementos de prova que levaram à "emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito".

Durante a busca à casa do suspeito, foram recolhidos novos elementos considerados relevantes para a investigação. A PJ acredita que poderão existir outras crianças vítimas dos atos atribuídos ao treinador, que se terá aproveitado da posição de autoridade que tinha junto delas.

O detido será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Vila Real de Santo António.