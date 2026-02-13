Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Andreia Miranda
Há 57 min
Criança (Reuters)

Abusos começaram na pandemia

A Polícia Judiciária deteve, em Lisboa, os pais e o irmão de uma menina menor por abuso sexual. Os abusos, perpetrados pelo irmão da menina, começaram durante a pandemia e mantiveram-se até dezembro de 2025.

Em comunicado, a PJ adianta que as três pessoas são suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável agravado, sobre uma menor de 16 anos.

"No seio de uma família aparentemente estruturada, composta pelo casal e dois filhos, com idades próximas, ocorreram inúmeros crimes sexuais, ao longo de cinco anos. Durante a infância, os filhos do casal, um menino e uma menina, conviveram naturalmente como irmãos. Na altura do confinamento, devido à pandemia por covid-19, quando a menina tinha apenas 10 anos, o irmão de 14 começa a sujeitá-la a práticas sexuais, contra a sua vontade, abusos que se replicaram ao longo do tempo", lê-se na nota.

A menor viria a contar aos pais os abusos quando tinha 12 anos, "mas estes conformaram-se com a situação e não cumpriram com o seu dever legal de protege-la e impedir as agressões, que perduraram até dezembro de 2025".

"A menina cresceu em contexto de abuso sexual intrafamiliar, sofreu em silêncio e, aos 16 anos, apresenta consequências diretas ao nível da sua saúde mental. Os crimes acabariam por ser descobertos na escola, que denunciou a suspeita diretamente à Polícia Judiciária", acrescenta a nota.

A PJ dá ainda conta que as diligências investigatórias tiveram "especial enfoque na proteção da vítima" e culminaram com a detenção dos três autores dos crimes, tendo ainda sido "reolhidas provas da prática dos crimes diretamente pelo irmão e, indiretamente pelos pais, que tinham capacidade efetiva de evitar as sucessivas agressões".

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

Temas: Abuso Sexual Menores Polícia Judiciária Lisboa

Crime e Justiça

Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Há 57 min

MP abriu novo inquérito sobre construção de casa de Montenegro em Espinho

Hoje às 06:12

Falsificação de arte em Portugal: o negócio milionário que cresce na sombra

Ontem às 22:45
08:29

"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates

Ontem às 22:29
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Ontem às 13:44

Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

Ontem às 20:03
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

11 fev, 11:56

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Ontem às 13:24

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

11 fev, 23:29

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19

Portugal prepara-se para proibir acesso livre dos menores às redes sociais. Coimas podem chegar aos dois milhões de euros

Ontem às 07:00
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

Ontem às 22:55

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Maioria dos "novos professores" que o ministério diz que se vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

10 fev, 17:00

Coimbra prepara-se para "cheia centenária" e para retirar 9.000 pessoas das zonas urbanas

Ontem às 21:52