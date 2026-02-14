Homem de 34 anos suspeito de abuso sexual de duas sobrinhas de 8 e 12 anos

Agência Lusa , NM
Há 56 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

PJ diz que tio das vítimas aproveitou relação de proximidade familiar para submeter as vítimas à prática de atos sexuais de relevo”

Um homem de 34 anos foi detido na Figueira da Foz pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de vários crimes de abuso sexual de duas sobrinhas, com oito e 12 anos, anunciou este sábado esta organização policial.

Em comunicado, a Judiciária refere que o suspeito foi detido na Figueira da Foz, através da diretoria do Centro da PJ, após uma investigação que partiu da denúncia dos abusos pela criança mais velha em contexto escolar.

Estes abusos foram “prontamente comunicados à PJ, dando origem à abertura de um inquérito e consequentes diligências de recolha de prova, que culminaram na detenção do suspeito”.

O detido, tio das vítimas, “aproveitou-se da relação de proximidade familiar para submetê-las à prática de atos sexuais de relevo”, lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das adequadas medidas de coação.

Temas: Abuso Sexual Figueira da Foz Polícia Judiciária

Crime e Justiça

Homem de 34 anos suspeito de abuso sexual de duas sobrinhas de 8 e 12 anos

Há 56 min

Detido na Figueira da Foz suspeito de abuso sexual de duas sobrinhas de 8 e 12 anos

Há 1h e 37min

Homem de 39 anos em prisão preventiva após bater na namorada e filho de 4 anos

Hoje às 12:20

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Hoje às 12:17
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Ontem às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Ontem às 06:50

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

Ontem às 12:00

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Ontem às 10:23

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

12 fev, 16:41

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

12 fev, 13:44
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

12 fev, 22:55

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

12 fev, 13:24

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Hoje às 12:08

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:24