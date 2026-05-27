Neto de ama detido por abuso sexual de criança aos cuidados da avó

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A investigação teve origem numa comunicação, efetuada no dia 23 de abril, pelo Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca ao piquete da PJ

Um homem de 25 anos foi detido na terça-feira por suspeita de 11 crimes de abuso sexual agravados contra uma menina em casa da ama, avó do arguido, na Amadora, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, os alegados abusos foram praticados há alguns anos, entre novembro de 2018 e setembro de 2021, na cidade da Amadora, distrito de Lisboa. A menina tem atualmente 11 anos.

A investigação teve origem numa comunicação, efetuada no dia 23 de abril, pelo Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca ao piquete da PJ.

“Atenta a gravidade dos factos, a forte indiciação e o perigo de continuação da atividade criminosa, já que o arguido reside em casa da avó, que continua a receber crianças em sua casa, na qualidade de ama, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito”, refere a PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.