Levou-a de carro para um sítio isolado, onde se envolveram sexualmente. PJ detém suspeito de abuso sexual de menina de 13 anos

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Menor conheceu o homem, de 21 anos, num 'site' de encontros

Um jovem de 21 anos foi detido na segunda-feira por suspeitas de abuso sexual de uma menina de 13 anos, em maio, em Vila Nova de Gaia, informou a Polícia Judiciária (PJ), esta terça-feira.

A investigação teve início na denúncia efetuada pela escola, depois de a vítima ter faltado às aulas e ser desconhecido o seu paradeiro, revela o comunicado daquela polícia de investigação.

“Quando os elementos policiais estavam a chegar à escola, a menor estava também a regressar, altura em que relatou ter conhecido, há alguns dias, num ‘site’ de encontros, um homem com quem tinha estado nesse dia”, descreve a PJ.

Segundo a PJ, a menor referiu então que, “nesse encontro, o suspeito tinha-a levado de carro para um sítio isolado onde acabaram por se envolver sexualmente”.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, conclui a nota de imprensa.