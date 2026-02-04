Abusou da filha de nove anos, coagiu-a e ameaçou-a. Caso foi denunciado pela mãe

Há 2h e 10min

Crimes aconteceram em Sintra

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Sintra, Lisboa, um homem de 42 anos por suspeitas de abusar da própria filha, de nove anos, depois de uma queixa da mãe da criança.

Em comunicado, a PJ explica que o homem, um cidadão estrangeiro residente no concelho de Sintra desde 2023, é suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças e de coação.

O homem veio para Portugal e a família – mulher e filha – juntou-se a ele no ano de 2024. Pouco depois, segundo a PJ, começaram os abusos sexuais agravados contra a própria filha, coagindo-a ao silêncio e ameaçando-a.

Os factos chegaram ao conhecimento da PJ quando a mãe da criança a encaminhou ao hospital, por suspeitar que esta pudesse estar a sofrer abusos por parte do pai.

Uma médica de serviço comunicou a suspeita ao piquete da PSP, que se deslocou de imediato ao hospital e recolheu “elementos de prova pessoal e material sólidos” que levaram à detenção.

O homem será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.