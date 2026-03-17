Homem de 44 anos suspeito de abusar sexualmente de menor de 13 anos "com quem mantinha relação amorosa há um ano"

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Denúncia foi feita pela escola frequentada pela menor, após detetar conteúdos

Um homem de 44 anos foi detido segunda-feira em Lisboa por ser suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores praticados sobre uma criança de 13 anos, divulgou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que a denúncia deste caso foi feita pela escola frequentada pela menor, após detetar conteúdos pornográficos no seu telemóvel.

“A Secção de Investigação de Crimes Sexuais deslocou-se à escola para realizar as medidas cautelares adequadas e apurou ainda que o autor desses conteúdos era um conhecido da família que mantinha uma relação amorosa com a vítima há cerca de um ano”, indica a nota.

Segundo a mesma fonte, a relação iniciou-se em 2024, altura em que a vítima “sofreu abusos sexuais presenciais numa ocasião em que a família se encontrou com o suspeito em contexto de férias, no Algarve”.

“O abuso cessou com a intervenção desta polícia, que prosseguiu nas diligências investigatórias e deteve o agressor em flagrante delito, pela posse de conteúdos digitais de pornografia de menores”, acrescenta a PJ.

O detido vai ser agora presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.