Abusou da enteada desde os 10 aos 18. Foi condenado a 17 anos de prisão

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O coletivo de juízes condenou também o homem ao pagamento de uma indemnização de 10 mil euros à vítima

Um homem de 49 anos foi condenado a 17 anos de prisão pelo Juízo Central Criminal do Funchal por 96 crimes de abuso sexual de crianças e 90 de abuso sexual de menores dependentes, anunciou esta quinta-feira o Ministério Público.

Na página oficial da Procuradoria da República na Comarca da Madeira pode ler-se que esta decisão judicial foi proferida quinta-feira e a vítima era enteada do arguido, vivendo os dois com a mãe e um irmão menor.

Segundo a mesma informação, o "tribunal deu como provado que a vítima estava na dependência do arguido e sob a sua orientação e cuidado".

Acrescenta que "a mãe deixava a menor aos cuidados do arguido quando se ausentava para trabalhar, circunstâncias que este aproveitou para manter com a mesma relações sexuais frequentes".

Também menciona que os crimes começaram a ser cometidos quando a criança tinha 10 anos e que "apenas cessou com a autonomização da vítima aos 18 anos",

O coletivo de juízes ainda condenou o homem ao pagamento de uma indemnização de 10 mil euros à vítima.