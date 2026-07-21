Dava aulas no ensino básico. Professor detido por abuso sexual de crianças na Madeira

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 20min
Crime
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Elementos probatórios recolhidos pela PJ "corroboram as suspeitas da prática do crime"

Um professor do ensino básico com 33 anos foi detido na Madeira “fortemente indiciado” por abuso sexual de crianças numa escola da região, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que a detenção teve origem numa denúncia efetuada ao piquete desta polícia em fevereiro, tendo o Departamento de Investigação Criminal da Madeira desencadeado a investigação e efetuado as “diligências investigatórias tendentes ao esclarecimento dos factos”.

O homem foi detido na segunda-feira após emissão do mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público do Funchal.

Também foram emitidos mandados de busca e apreensão tendo sido “recolhidos demais elementos probatórios que adicionalmente corroboram as suspeitas da prática do crime em causa”, lê-se ainda no documento.

O detido vai ser submetido a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação, complementa a PJ.

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Temas: Abuso sexual Abuso de menores Crime Professor Polícia Judiciária
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