Jovem de 24 anos detido por abusar sexualmente de criança ao cuidado da mãe durante quatro anos

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Escola frequentada pela vítima denunciou o caso às autoridades depois de identificar alterações de comportamento na escola

Um homem de 24 anos foi detido na quinta-feira, em Lisboa, por suspeitas de ter abusado sexualmente de um menor de quem a sua mãe era cuidadora informal, informou a Polícia Judiciária (PJ).

Os factos terão ocorrido quando a criança, atualmente com 13 anos, tinha entre 4 e 8 anos, altura em que “o suspeito tinha acesso facilitado ao menor”, dado que a sua mãe era cuidadora informal, detalhou a PJ, em comunicado, referindo estar em causa o crime de abuso sexual de crianças agravado.

A investigação foi iniciada depois de a criança ter sido encaminhada para acompanhamento psicológico por ter evidenciado uma alteração de comportamento na escola, demonstrando “indicadores sugestivos de abuso sexual”.

A situação foi reportada pela escola à PJ, que, desenvolvida a investigação, confirmou a suspeita e identificou o autor do crime.

O homem encontra-se detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Loures, no distrito de Lisboa, para aplicação de medidas de coação.