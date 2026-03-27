Avô detido por abuso sexual das três netas menores em Aveiro

Agência Lusa , MFP
Há 22 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Abusos aconteciam na casa do arguido, nos momentos em que a avó estava ausente

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 57 anos, suspeito de abusar sexualmente de três crianças, suas netas, com idades entre os 9 e 12 anos, informou esta sexta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, um operário fabril, está "fortemente indiciado por crimes de abuso sexual de crianças agravado", ocorridos desde 2024.

Segundo a Judiciária, os abusos ocorreram na residência do arguido, em Aveiro, em momentos da ausência da avó.

"Os referidos abusos apenas cessaram após uma das vítimas ter reportado os factos em meio escolar, tendo esta Polícia sido ativada no imediato, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro", refere a mesma nota.

A PJ adianta que o suspeito, detido fora de flagrante delito, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para lhe serem aplicadas as medidas de coação tidas por convenientes.

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