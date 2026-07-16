Avô detido por abuso sexual da neta de dez anos. Menina contou crimes à mãe

Há 1h e 42min

Segundo a Polícia Judiciária, a vítima terá sido abusada ao longo dos últimos dois meses, aquando de passeios que dava junto à residência do suspeito, avô da menor

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 65 anos, residente em Felgueiras, no distrito do Porto, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de dez anos, sua neta, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, ocorridos em junho e este mês, em Felgueiras.

Segundo a Judiciária, a vítima terá sido abusada ao longo dos últimos dois meses, aquando de passeios que dava junto à residência do suspeito, avô da menor.

"Na sequência do último abuso, ocorrido no passado dia 10, após relatar à sua progenitora o que lhe tinha acontecido, esta denunciou os factos, no próprio dia, assumindo a PJ as diligências de investigação e reunindo fortes indícios da prática do crime", refere a mesma nota.

Segundo a Judiciária, o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.