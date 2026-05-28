Pai suspeito de abusar sexualmente da filha de 16 anos detido pela PJ

Há 2h e 20min

Abusos terão ocorrido no interior da residência da vítima, "com quem nunca viveu"

Um homem de 52 anos suspeito de abusar sexualmente da filha adolescente, em Albufeira, no Algarve, foi detido na terça-feira no distrito de Santarém, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que a detenção resultou de uma investigação relacionada com factos ocorridos em agosto de 2024, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro.

Segundo a polícia, os abusos terão ocorrido no interior da residência da vítima, onde o suspeito terá pernoitado “em circunstância extraordinária”.

“A menor, de 16 anos, é filha do arguido, com quem nunca viveu”, especificou a força policial.

A investigação permitiu recolher “elementos de prova” que sustentaram a emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito, pelo Ministério Público, acrescenta a PJ.

O suspeito foi localizado e detido no distrito de Santarém, tendo sido posteriormente presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial.

Depois de ouvido em tribunal, o homem ficou obrigado a apresentar-se periodicamente às autoridades e proibido de contactar com a vítima.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.