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Fotografavam tudo e trocavam as imagens por "excitação sexual": mãe e ex-padrasto detidos por abuso sexual de menina de nove anos

António Guimarães
Há 23 min
Polícia Judiciária
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Foi o pai da menina que foi às autoridades denunciar o caso

Uma mulher e um homem foram detidos por “fortes suspeitas” da prática do crime de abuso sexual de crianças na Guarda.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os dois suspeitos, de 50 e 47 anos, tiveram uma relação anterior durante a qual terão praticado abusos sobre a filha da mulher, à data com apenas nove anos.

A criança terá sido agredida sexualmente pelo menos de 2023, sendo que os abusos foram “fotografados e trocados entre ambos para fins de excitação sexual”.

O caso acabou por chegar às autoridades já esta semana, quando o pai da menor decidiu fazer queixa no Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

Cinco horas depois a Polícia Judiciária inquiriu várias testemunhas e recolheu um “enorme acervo” que inclui fotografias que eram partilhadas entre os suspeitos e que apontam no sentido das ações descritas.

Por essa mesma razão, o homem e a mulher foram detidos em fora de flagrante delito, devendo agora ser presentes a juiz para que lhes sejam aplicadas as medidas de coação.

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Temas: Abuso sexual de menores Pedofilia Criança
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