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Auxiliar de ação educativa detido por abuso sexual de crianças em escola de Lisboa

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 57min
Crianças na escola

O detido é suspeito da prática de pelo menos seis crimes de abuso sexual de crianças sobre quatro meninas, entre os quatro e os seis anos, tendo sido a própria escola a denunciar a situação às autoridade

Um auxiliar de ação educativa de uma escola de Lisboa foi detido por alegado abuso sexual de quatro meninas em abril e maio deste ano, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, o detido é suspeito da prática de pelo menos seis crimes de abuso sexual de crianças sobre quatro meninas, entre os quatro e os seis anos, tendo sido a própria escola a denunciar a situação às autoridades.

“No âmbito das funções do suspeito, competia-lhe vigiar e cuidar de crianças em idade pré-escolar, sobretudo, no período da sesta”, referiu a polícia em comunicado.

Segundo adiantou, quando se encontrava sem acompanhamento de qualquer outro adulto ou funcionário da escola, o “agressor aproveitava-se” dessa circunstância para praticar “atos sexuais de relevo” sobre as crianças que se encontravam sob a sua supervisão.

Após a denúncia da escola, a PJ desenvolveu de imediato as investigações “urgentes e adequadas”, que permitiram recolher “sólidos elementos de prova quanto aos factos ocorridos”, e procedeu à detenção do suspeito para apresentação a primeiro interrogatório judicial.

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Este inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Temas: Abuso sexual de menores Lisboa Escola
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