Abreu Summit: Ambição, atitude e ação no centro da estratégia para 2026

O Abreu Summit voltou a afirmar-se como um momento-chave de reflexão estratégica do Grupo Abreu, reunindo colaboradores, parceiros e líderes do setor num exercício de balanço e projeção com alcance transversal em toda a organização. Com o apoio da CNN Portugal, e moderação de Raquel Matos Cruz, o evento consolidou a posição da Abreu enquanto marca histórica, mas profundamente contemporânea, preparada para enfrentar um contexto global cada vez mais exigente e competitivo.

Seis gerações, uma mesma visão

Na sessão de abertura, Artur Abreu, que integrou a 5.ª geração da empresa, deixou uma mensagem que definiu o tom do encontro, recordando que a base de tudo continua a ser a família, entendida não apenas no seu sentido tradicional, mas como a comunidade de pessoas que, ao longo dos anos, acompanharam, contribuíram e deram corpo a este projeto coletivo. Uma herança emocional e humana que ajuda a explicar porque a Abreu ambiciona continuar a ser, nas suas palavras, “a maior do mundo”, não só em dimensão, mas sobretudo em confiança, consistência e valor.



O Grupo Abreu é hoje o reflexo de seis gerações de uma família empreendedora, que soube adaptar-se aos tempos sem perder a sua identidade. Fundada em 1840, no Porto, a empresa atravessou diferentes contextos históricos, crises económicas e revoluções tecnológicas, mantendo-se fiel a valores sólidos, à visão de longo prazo e a uma forte cultura organizacional.





Uma visão estratégica assente em três pilares

Jorge Abreu, presidente do Conselho de Administração, sintetizou a visão estratégica do grupo para 2026 em três conceitos que passam a orientar toda a atuação da empresa: Ambição, Atitude e Ação. Mais do que um lema, trata-se de um posicionamento que traduz a forma como a Abreu pretende crescer com foco em valor, execução e sustentabilidade.



A ambição “nunca foi sinónimo de arrogância, mas sim uma responsabilidade”, refletida na recuperação e na estratégia financeira dos últimos quatro anos. Essa ambição implica desafiar as próprias equipas para superar as expectativas do mercado global, sempre com ética e rigor. A atitude, por sua vez, traduz-se na excelência operacional e na exigência de qualidade, exemplificada pela certificação ISO/2001 da Abreu Logistics e pela renovação do selo ESG do Turismo de Portugal, símbolos de um compromisso permanente com práticas responsáveis e sustentáveis. Já o pilar da ação expressa-se em execução e agilidade: “somos chamados a agir”, defendeu o presidente, sublinhando que agir com proatividade e antecipação é a chave para retribuir a confiança dos clientes com eficiência e resultados reais. Assumindo que o grupo é “uma instituição de história, feita de pessoas e para pessoas”, deixou também clara a ambição de elevar Portugal e as marcas portuguesas a um nível de excelência, lembrando que a Abreu integra realidades distintas, desde a rede de lojas ao negócio online, bed bank, Abreu Events e Abreu Logistics.

Crescimento sustentado e foco no valor

Após um 2025 de resultados sólidos, o grupo entra em 2026 com confiança, mas com igual sentido de exigência. O objetivo não é apenas crescer em volume, mas consolidar um modelo de crescimento equilibrado, sustentado por margens saudáveis, produtividade e consistência da oferta.



Pedro Quintela, diretor-geral de Vendas da Agência Abreu, reforçou esta visão ao fazer o balanço do último ano, sublinhando que, embora 2025 tenha sido um bom exercício, a Abreu mantém a ambição de ir mais longe. Para 2026, o foco estará em continuar a levar os portugueses a viajar pelo mundo com segurança, inovação e diferenciação, oferecendo experiências que criem verdadeiro valor para o cliente.



Mais do que vender destinos, a Abreu quer construir viagens pensadas ao detalhe, concebidas para proporcionar experiências memoráveis, muitas vezes impossíveis de replicar de forma individual. É nesse enquadramento que as Grandes Viagens assumem um papel central na estratégia do grupo, tendo registado o melhor desempenho de sempre.



A diversificação da procura foi visível em vários destinos: a Abreu lançou, por exemplo, uma viagem à Etiópia, no âmbito do conceito “Vamos Explorar o Mundo”, que deu origem a um programa de televisão em parceria com a CNN e a TVI. Para 2026, este segmento continuará a ser uma das principais apostas, destacando destinos como Japão, Tailândia, Vietname e Islândia, bem como produtos de médio curso e os tradicionais destinos de sol e praia, que mantêm elevada procura.

Internacionalização, diferenciação e tecnologia

Diogo Julião, diretor da Abreu Online, destacou a expansão internacional como fator fundamental de sustentabilidade. Trabalhar com clientes de várias geografias é, segundo o responsável, não apenas uma oportunidade de crescimento, mas uma necessidade estratégica para garantir escala, competitividade e inovação contínua.



Perante um mercado cada vez mais pressionado pelo preço e pelo modelo do “faça você mesmo”, Pedro Couto, diretor-geral de Produto – Tour Operador, sublinhou a importância de diferenciar pela qualidade e pelo valor percebido. A Abreu não pretende ter “toda a oferta”, mas a oferta certa: produtos bem estruturados, experiências exclusivas e acompanhamento especializado, com presença local e atenção ao detalhe.



Outro indicador de maturidade do mercado é a antecipação das reservas, uma tendência consolidada que melhora a experiência do cliente e favorece a eficiência na gestão do produto, das operações e das margens. A capacidade de adaptação a contextos externos tem sido igualmente decisiva. Perante instabilidades geopolíticas ou restrições de mercado, a Abreu tem sabido redirecionar a procura, mantendo uma oferta atual e resiliente.



Esta agilidade estende-se também aos canais de venda, cada vez mais personalizados e próximos do cliente; um dos exemplos mais claros é a Abreu Experience, modelo de venda por videochamada.



Apesar do investimento em tecnologia e inovação, o fator humano mantém-se central. A Abreu reconhece que a ambição só é legítima quando acompanhada de ética e rigor, e que “nenhum sistema substitui o valor das pessoas”. A formação contínua, a valorização profissional e o envolvimento das equipas são considerados os ativos mais preciosos da empresa.

O contributo do turismo e o reconhecimento do setor

O presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, destacou o papel estratégico da Abreu e do turismo nacional, revelando que em 2024 Portugal ultrapassou os 27 mil milhões de euros em receitas turísticas, representando cerca de 20% das exportações nacionais. Em 2025, o crescimento do setor ultrapassou os 5%, reforçando o turismo como motor da economia. Frisou ainda que Portugal é hoje o 12.º destino turístico mais competitivo do mundo e defendeu uma visão de futuro que privilegie o crescimento com valor, equilíbrio e impacto positivo nas comunidades. Também o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, elogiou a recuperação “rápida e efetiva” do grupo e da distribuição turística em Portugal, que atingiu 7,7 mil milhões de euros em 2024, equivalente a 3% do PIB nacional. Destacou o papel das agências de viagens como criadoras de experiências, e não apenas fornecedoras de serviços, e alertou para os desafios que se seguem desde as exigências ESG e a inteligência artificial às incertezas geopolíticas.



A sessão terminou com uma homenagem a Pedro Costa Ferreira, reconhecendo os seus 15 anos de dedicação e contributo para o turismo português.



Com quase dois séculos de história, a Abreu prova que longevidade não é sinónimo de imobilismo, mas de capacidade permanente de adaptação e execução. A tríade Ambição, Atitude e Ação é hoje o alicerce do futuro que o grupo constrói: um futuro sustentável, competitivo e humano.

“CNN Travel – Vamos Explorar o Mundo”

“CNN Travel – Vamos Explorar o Mundo” é uma série de viagens que resulta de uma parceria entre a CNN Portugal e a Agência Abreu. Ao longo de vários episódios, o programa convida a descobrir destinos em vários continentes, revelando culturas, paisagens e formas de vida que muitas vezes ficam fora dos roteiros mais tradicionais. A série inclui também sugestões práticas desde a melhor altura para ir, o que não perder em cada destino e como tirar o máximo partido da experiência pensadas para transformar inspiração em vontade real de viajar. Ao longo dos episódios, são apresentados locais que vão da Lapónia à Islândia, passando por Japão, Tailândia, Vietname, Dubai ou Índia, entre outros destinos que despertam o sentido de descoberta. Acompanhados pela experiência dos Guias Abreu, os itinerários ganham contexto, segurança e profundidade, permitindo ao espetador imaginar e planear a sua próxima viagem com maior confiança.



Acompanhe aqui o programa.